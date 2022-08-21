شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر مدافعى الزمالك من لدغات مهاجمى زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مدافعي فريقه من غياب التركيز خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد فيريرا على لاعبي فريقه، خاصة المدافعين، ضرورة الحذر وعدم التهاون، لأن زعيم الثغر نجح فى هزيمة البنك الأهلي بآخر مبارياته قبل لقاء الزمالك بنتيجة 3 / 0، ما سيجعلهم أكثر ثقة فى الشق الهجومي.

وطلب "البروفيسور" من لاعبي فريقه ضرورة غلق كافة المساحات أمام انطلاقات لاعبي الاتحاد، والعمل على التأمين الجيد حتى لا تستقبل شباك محمد عواد أى أهداف.

ووعد جوسفالدو فيريرا لاعبى فريقه الذين يشاركون بصفة أساسية منذ بداية الموسم، بمنحهم راحة من المشاركة فى المواجهات المتبقية بالدورى، حال حسم اللقب أمام الاتحاد السكندرى.