شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر التتويج بالدورى أمام الاتحاد ويحقق رقما جديدا فى الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك التتويج بلقب الدورى للموسم الحالي 2021 / 2022 بشكل رسمي، حال تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحال تحقيق الزمالك الفوز على الاتحاد سيصل للنقطة 78، ويحتاج الفارس الأبيض للوصول للنقطة 77 حتى يضمن التتويج الرسمي بلقب الدورى في الموسم الثانى على التوالي.

فوز الزمالك على الاتحاد سيجعله يحقق رقما جديدا، حيث ستصل سلسلة انتصاراته للمباراة رقم 11 على التوالى، حيث حقق الفارس الأبيض الفوز فى 10 مباريات متتالية حتى الآن.

ويتصدر أحمد سيد زيزو جناح الزمالك قائمة هدافى الدورى حتى الوقت الحالي برصيد 19 هدفًا، فيما نجح فى صناعة 13.