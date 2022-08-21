شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى فى جميع المسابقات قبل كلاسيكو الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أحفاد التتش والدراويش.

وقبل مباراة الليلة نستعرض تاريخ لقاءات الفريقين في جميع البطولات سواء المحلية أو القارية..

الدوري العامالتقى الأهلى والإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز فى 120 مباراة، ويتفوق المارد الأحمر فى تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 63 مباراة وكان التعادل حاضرًا فى 35 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

داخل ملعب الإسماعيلى.. فاز الإسماعيلى 16 مرة وتعادلا فى 17 وفاز الأهلى 23 مواجهة.

ملعب الأهلى.. فاز الإسماعيلى في 5 وتعادل 17 وفاز الأهلى 34 مباراة.

مباريات فاصلة

فاز الاهلى مرتين وفاز الاسماعيلى مرة وسجل المارد الاحمر 5 أهداف وسجل الدراويش مثلهم

كأس مصرلعب الفريقان 16 مباراة، فاز الإسماعيلى 5 وتعادلا 1 وفاز الأهلى 10 مباريات، سجل الإسماعيلى 13 هدفًا، بينما أحرز الأهلى 30 هدفًا. السوبر المصرىلعبا مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل 1/1، وفاز الأهلى بضربات الترجيح 4/ 2، والتي أقيمت يوم 9 أغسطس 2007. البطولات الأفريقيةتواجه الفريقان في 4 مباريات فاز الأهلى في مباراتين بينما فاز الإسماعيلى مباراة وتعادلا في لقاء واحد. البطولة العربيةلعب الفريقان مباراتين فقط فاز الدراويش في مباراة، وحسم الأهلى مباراة. كأس رابطة الأندية المحترفة التقى الفريقان فى منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق سجل للدراويش كارميلو وتعادل للأهلى أحمد سيد غريب وأهدر حسام حسن ركلة جزاء للمارد الأحمر.