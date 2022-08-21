شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. خالد نور لاعب اليد: هوايتى تصميم فساتين السهرة وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب خالد نور نجم كرة اليد بنادى سبورتنج.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
تصميم فساتين السهرة.
بتدخل المطبخ؟
آه بدخل المطبخ طبعا.
ما الأكلة التى تتميز فيها؟
بعمل ستيك حلو جدا.
من نجمك المفضل؟
Silverstre Stallone .
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
طيار.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
مفيش حد معين.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورمال.