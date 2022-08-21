ما الأكلة التى تتميز فيها؟

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. خالد نور لاعب اليد: هوايتى تصميم فساتين السهرة وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات