شكرا لقرائتكم خبر عن 3 غرز لـ عبد الله نصيب وعودة سنمبورى لصفوف الاتحاد استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الأردنى عبد الله نصيب، مدافع الاتحاد السكندري، لعمليه عاجلة فى الوجه أسفرت عن وضع 3 غرز للاعب بسبب إصابته فى لقاء البنك الأهلى الأخير، والذى فاز به زعيم الثغر بثلاثية نظيفة.

وفضل عمرو الأشلم، طبيب الاتحاد السكندرى، إجراء خياطة تجميلية لعبد الله نصيب للسيطرة على الجرح بعد إصابته بكدمة شديدة.

ويعود سعيدو سمبورى لاعب الاتحاد السكندرى إلى التدريبات المقرر إقامتها اليوم، عقب انتهاء الإيقاف ومن المنتظر عودته إلى التشكيل الأساسي لكونه أحد العناصر المهمة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بقياده محمد عمر.

ويشاهد الجهاز الفني للاتحاد السكندري مباراة فاركو والزمالك الأخيره للوقوف على نقاط القوه والضعف للاعبى الزمالك وغلق مفاتيح اللعب ومراقبه لصيقه لزيزو وتعليمات خاصه لمنعه من التسديد امام منطقة الجزاء.

من جانبه، أكد هشام صلاح، الظهير الأيمن لفريق الاتحاد السكندرى، أن جماهير فريقه صاحبة الفضل فى تحقيق الفوز الكبير على البنك الأهلى، فى ختام الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى.

وقال هشام صلاح فى لقاء بعد المباراة بقناة أون تايم سبورتس: "نهدى الفوز لجماهير الاتحاد السكندرى اللى وقفت معانا وساندتنا وإحنا زعلناهم الفترة الأخيرة، ووجودهم فى المدرجات اليوم كان دفعة كبيرة لنا".