شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يبدأ تنفيذ برنامج التأهيل بعد انتهاء موسمه مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى اليوم الأحد تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الضامة والتي تعرض لها على خلفية مشاركته في مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

ومن المقرر أن يخضع المدافع الدولي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور مجدي باز، وذلك بعد تأكد إنتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب لصعوبة لحاقه فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

ومن المعروف أن ” المحمدي ” عن قمة الليلة أمام الأهلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وذلك في أعقاب حصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء المنقضي أمام الفريق البورسعيدي.

ويعاني الدراويش من غياب ثنائي الدفاع باهر المحمدي ومحمد هاشم أمام الأهلي في المواجهة المقبلة والمقرر إقامتها اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.