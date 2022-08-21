شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يُنعش خزينة الأهلى بـ900 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي شيكاً بـ900 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويمثل هذا المبلغ باقى مستحقات القلعة الحمراء لدى الكاف عن الحصول على المركز الثانى ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

وحصد الأهلي المركز الثاني فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر اللقب أمام الوداد المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما في المغرب يوم 31 مايو الماضي.

وحصل الأهلي على جزء من مستحقاته لدى الكاف وتبقى مبلغ 900 ألف دولار حصل عليه منذ أيام.

على صعيد آخر، يحل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أحفاد التتش والدراويش.

وتعادل الأهلى مع إيسترن كومبانى سلبياً فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، بينما خسر الإسماعيلى من المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.