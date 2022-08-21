شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية لبايرن ميونخ تحتفل بعيد ميلاد ليفاندوسوكي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أحتفلت الصفحة الرسمية لبايرن ميونخ منذ قليل بعيد ميلاد مهاجمها السابق البولندي روبرت ليفاندوسوكي ال 34، والمنضم حديثًا لبرشلونة فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك بعدما قدم اللاعب الكثير للفريق البافاري خلال أمثر من خمس مواسم بقميص الكبير الألماني.

وعبرت الصفحة عن سعادتها بعبارات " عيد ميلاد سعيد يا ليفا "، مما يؤكد أن العلاقة ما زالت قوية بين الطرفين فى الوقت الحالي، على عكس كل ما شيع خلال الفترة الماضية، من وجود أزمات وتوتر للعلاقات بين اللاعب ومسئولي الفريق البافاري.



كيف تسير العلاقة بين الطرفين حاليًا؟!

وأشارت بعض التقارير أن اللاعب مستاء من طريقة تعامل الإدارة معه حول رحيله إلى برشلونة الأسباني، وإتهامه بأنه كان العامل الأساسي فى عدم تعاقد الفريق مع المهاجم الترويجي هالاند، الشئ الذي أكد عليه اللاعب أنه غير صحيح إطلاقًا

فى الوقت الذي أكد فيه اللاعب أنه لا يوجد شئ حاليًا بينه وبين مسئولي الفريق، وأنه سعيد بالفترة التي قضاها داخل جدران البايرن، متمنيًا التوفيق لزملائه السابقين فى الفترة القادمة.



جماهير البايرن تستفز اللاعب أثناء زيارته لميونخ

وكانت جماهير البايرن قد أعربت عن غضبها من رحيل اللاعب فى وقت سابق بعد رحيله من الفريق، حيث أن الجماهير قامت بالهجوم على اللاعب أثناء زيارته الأخيرة لمدينة ميونخ، لتوديع زملائه على الفترة التي قضاها معاهم داخل الفريق.

الجدير بالذكر أن بعض الحماهير البافارية انتظرت خروج اللاعب من مقر الفريق الألماني أثناء مغادرته، فى حين أنهالت عليه بالهتافات" هلا مدريد"، فى إشارة واضحة منهم لدعم الريال فى الفترة القادمة للفوز بالليجا الإسبانية.