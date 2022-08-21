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الامارات | جمهور خورفكان يقلدون العنبري واللاعبين باقات الورود (فيديو)

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام جمهور الفريق الاول لنادي خورفكان بمبادرة إجتماعية قدم من خلالها باقات من الورود إلى لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، وذلك خلال تدريبات الفريق الأول مساء أمس، تمهيدا للمشاركة في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين. وجاءت المبادرة عقب انتهاء التدريبات، وتسلم للمدرب عبدالعزيز العنبري والجهاز الإداري واللاعبين الزهور والشالات، في لفتة تعبّر عن عمق العلاقة بين النادي وجمهوره.

بدوره قال لاعب الفريق مسعود سليمان في تصريح صحافي: العلاقة بين الجمهور واللاعبين في خورفكان هي علاقة الأسرة الواحدة، وتعودنا كلاعبين على مبادراتهم المبدعة التي تعطينا الدافع لتقديم كل ما لدينا في سبيل إسعادهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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