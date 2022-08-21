«كيروش مدرب الأهلي الجديد!».. وشوبير يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب عودة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، للقاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم"، أن زيارة كيروش للقاهرة "ليست ليها علاقة من قريب أو بعيد بدخول المدرب البرتغالي في مفاوضات لتولي القيادة الفنية لفريق الأهلي".

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن كيروش "لن يحضر إلى مصر من أجل الدخول في مفاوضات لتدريب الفريق الأحمر، ولكن الأمر متعلق بمستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة".

وتابع: "كيروش مدير فني له تاريخ كبير ومن الصعب أن يأتي إلى مصر للدخول في مفاوضات لتدريب الأهلي بتلك الطريقة ولكنه قادم لحل أزمته مع اتحاد الكرة بشأن مستحقاته المتأخرة".

وعن أزمة كيروش مع اتحاد الكرة، قال الإعلامي إن "ردود مجلس الجبلاية على طلبات كيروش بشأن مستحقاته المتأخرة استفزت المدرب البرتغالي خاصة وأن اتحاد الكرة أبلغه بخصم 25 ألف دولار، قيمة الغرامة الموقعة عليه وقت توليه قيادة الفراعنة".

وأشار إلى أن كيروش "كان ينتظر الحصول على ما يقرب من نصف مليون جنيه مصري من اتحاد الكرة، وبخصم الغرامة وصلت مستحقاته المتبقية إلى 23 ألف و50 جنيه، وهو الرقم الذي استفز المدرب البرتغالي وجعله يقرر التواجد في القاهرة خلال الفترة المقبلة لحل تلك الأزمة".

واختتم شوبير حديثه قائلاً: "كيروش قد يصل إلى مصر ويعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة".