قمة الأهلي والإسماعيلي وبرشلونة يلاقي ريال سوسيداد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 21 أغسطس 2022، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

ويواجه الأهلي فريق الإسماعيلي على ستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري.

وفي الدوري الإسباني، يواجه يحلّ برشلونة ضيفاً ثقيلاً على فريق ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من "الليجا".

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد الإسماعيلي وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليدز يونايتد ضد تشيلسي وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد ضد برايتون

وتنطلق المباراتان في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3 عصراً بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد ضد فياريال وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

ريال سوسييداد ضد برشلونة وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

إمبولي ضد فيورنتينا وتُذاع على beIN Sports Fr 5 HD max

نابولي ضد مونزا وتُذاع على

وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

أتلانتا ضد ميلان وتُذاع على beIN Sports Fr 5 HD max

بولونيا ضد هيلاس فيرونا

وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد كولن وتنطلق المباراة في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 4 TR

بوخوم ضد بايرن ميونيخ وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports FR HD 2

الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد ستاد ريمس وتنطلق المباراة في تمام 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

تولوز ضد لوريان وتُذاع على beIN Sports HD 6

أنجيه ضد ستاد بريست وتُذاع على beIN Sports HD 4

مونبلييه ضد أوكسير وتُذاع على beIN Sports HD 2

كليرمون فوت ضد نيس وتُذاع على beIN Sports HD 3

وتنطلق المباريات في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

رين ضد اجاكسيو وتنطلق المباراة في تمام 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

ليل ضد باريس سان جيرمان وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

الدوري البرتغالي

كاسا بيا ضد بوافيستا وتنطلق المباراة في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

سبورتينج براجا ضد ماريتيمو وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

بورتيمونينسي ضد فيتوريا جيماريش وتنطلق المباراة في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير ضد قيصري سبور وتنطلق المباراة في تمام 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية.

بشكتاش ضد فاتح قرا جمرك وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.