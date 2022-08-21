شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن الشباك النظيفة فى المباراة التاسعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق النادي الأهلي للخروج بشباكه نظيفة في مباراته أمام الإسماعيلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب باللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

وحافظ الأهلي على شباكه نظيفة فى آخر 8 مباريات محلية خاضها ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، لذا طالب سواريز المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبي الفريق بضرورة الحفاظ على السجل الدفاعي الجيد للفريق حيث لم تهتز شباك الأهلي في آخر 8 مباريات محلية، وتحدث المدرب البرتغالي مع دفاع الفريق قبل مباراة الإسماعيلي بالدوري المقرر لها غداً.

ونصح المدير الفني للأهلي لاعبي دفاع فريقه بمواصلة تأمين الدفاع مثلما حدث في آخر 8 مباريات أمام ، الإسماعيلى والبنك الأهلى والمقاولون في لقائي الدور الأول والثاني للدوري والجونة والمقاصة بالدوري والمقاصة في كأس مصر التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وأخيراً أيسترن كومباني التي أقيمت الأربعاء الماضي بالجولة 31 لبطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويرغب سواريز في تدعيم دفاع فريقه من خلال الظهور بشكل جيد وعدم استقبال أهداف كثيرة لأن هذه أحد أهم الأسلحة التي سيعتمد عليها المدير البرتغالي في خطة النهوض بالفريق الموسم المقبل دفاعياً وهجومياً.

وأشاد ريكاردو سواريز بخط دفاع الفريق خلال المباريات الماضية ، مؤكداً للاعبي الدفاع في الفريق إنهم يقدمون عروض جيدة ونجحوا في تحجيم الأدواء الهجومية للمنافسين في المباريات الأخيرة .