شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة والترجمة.. اتحاد السلة يخاطب الزمالك لاستكمال أوراق أنس أسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، خطابين إلى مسئولى نادى الزمالك لاستكمال الأوراق الخاصة بعقد أنس أسامة، والتى تم تقديمها إلى الاتحاد خلال فترة قيد اللاعبين للموسم الجديد، والتى أغلقت أمس السبت.

من جهته أكد حسين البشبيشى، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس لجنة شئون اللاعبين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد السكندرى تقدم بعقود، وكذلك الزمالك، خلال فترة القيد، وتم الغلق أمس، وبدراسة ومراجعة الأوراق التى تم تقديمها، تم مخاطبة الزمالك لاستكمال الأوراق، وتم إرسال خطابين، الأول لعدم إرفاق لائحة فريق السلة مع العقود، والخاصة بالمكافآت والعقوبات بالفريق، والمقرر أن يكون اللاعب موقعا عليها، خاصة أنها جزء لا يتجزأ من العقد، ويتم تطبيق ذلك للعام الثانى على التوالى، ولم يرسل الزمالك اللائحة مع العقود التى تم تقديمها، والخطاب الثانى لوجود نسخة من العقد دون ترجمة الشروط، ونسخة بها قشط وشطب.

ومن المنتظر أن يقوم الزمالك باستكمال الأوراق خلال مدة 15 يوما بدءا من اليوم الأحد، لمقارنة العقود التى تقدم بها كلا الناديين، وحسم مصير اللاعب.

وأضاف البشبيشى، أنه حال إرسال الزمالك باقى أوراقه واستكمالها سيتم رفع توصية إلى مجلس إدارة اتحاد السلة للبت في الأمر.

وسلم مسئولو الاتحاد السكندري عقود أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة الجديد إلى اتحاد اللعبة، ضمن عقود اللاعبين المقرر قيدهم ضمن قائمة الفريق بالموسم الجديد، وسلم زعيم الثغر 3 نسخ من عقود اللاعب إلى اتحاد السلة تمهيدا لقيده فى الفريق مع باقى اللاعبين.

كما سلم مسئولو الزمالك عقد أنس أسامة لاعب فريق السلة السابق بالنادى لتسجيله فى قائمة الفريق بالموسم الجديد.