شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يناقش خطة كأس العالم للشباب بعد تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة جلسة مع الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بنات وأولاد تحت 18 سنة، لمناقشة خطة الاستعداد لبطولة كأس العالم 2023، والتى تأهل لها المنتخبين، من خلال البطولة الأفريقية التى أقيمت بمدغشقر الأسبوع الماضى، على أن يعقد الاجتماع عقب عودة منتخب الرجال من تونس للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم للكبار.

وتقرر إقامة الجلسة عقب عودة مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد من تونس حيث يرأس بعثة منتخب الرجال خلال مشاركته فى التصفيات المؤهلة للمونديال.

وحقق منتخب الشابات المركز الثانى بعد الهزيمة أمام مالى فى نهائي البطولة، وتأهل رسميا إلى كأس العالم 2023، بينما توج منتخب الشباب بالبطولة الأفريقية، بالإضافة إلى التاهل لكأس العالم أيضا.

ويقود الجهاز الفنى للأولاد عمرو أبو الخير، بينما يتولى قيادة منتخب البنات مصطفى هدهود، وضمت قائمة اللاعبين فى البطولة على مستوى الشباب كلا من: سيف الدين هنداوى - خالد عمر - بلال عبد المطلب - فهمى حسن - يوسف عمرو - زياد دسوقى - كريم الجيزاوى - ياسين عبد الوهاب - محمد هندى - إبراهيم زهران - محمد خيرى - على وحيد.

بينما تضم قائمة الشابات كلا من: تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد - مريم طارق - نور المهدي - هناء عبد الله.