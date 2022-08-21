شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حمزة الجمل مع الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى بالدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أحفاد التتش والدراويش.

يتسلح الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل بالانتفاضة التى حققها الدراويش في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 14 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 4 خسر 3، له 17 هدفًا عليه 15 هدفًا، كلين شيت 8 لقاءات.