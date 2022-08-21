شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا فى نزهة سياحية بالأهرامات قبل انطلاق معسكر المنتخب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على زيارة الأهرامات والتقاط بعض الصور التذكارية، خلال وجوده بالقاهرة استعداداً لمعسكر سبتمبر المقبل.



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وبدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب، مراقبة عدد من المواهب الجديدة، لضمها إلى معسكره الأول مع المنتخب، والمقرر إقامته في سبتمبر المقبل، والذي قد يتخلله وديتين مع منتخبات متوسطة المستوى من إفريقيا.

ويشهد المعسكر ظهور عدد من الوجوه الجديدة التي فرضت نفسها على الساحة مؤخرًا، بجانب القوام الأساسي للفراعنة والذي نجح في الوصول لنهائي أمم أفريقيا الأخيرة والمباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم، قبل أن يتبدد حلمهم أمام المنتخب السنغالي بضربات الترجيح في المباراتين.

وأبدى المدرب البرتغالي إعجابه بعدد من المواهب المميزة في الدوري، وأبرزهم محمد عواد في حراسة المرمى، بجانب الثلاثي الدفاعي حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، ومصطفى الزناري من طلائع الجيش، ومحمود مرعي لاعب فيتوشر.

وتعددت خيارات فيتوريا في خط الوسط من الوجوه الجديدة، فبرز أسم محمود متولى كناريا من سموحة، ومحمد إبراهيم من سيراميكا، وسيد نيمار لاعب الزمالك، وإبراهيم عادل من صفوف بيراميدز، ومصطفى شلبي من انبي.

الخط الهجومي أيضًا دخل فيه عدد من اللاعبين الذين قدموا شهادة اعتمادهم للجماهير في الفترة الأخيرة، وأبرزهم شادي حسين مهاجم سيراميكا، وأحمد عاطف من نادي فيوتشر.

بجانب كل هؤلاء، أبدى فيتوريا إعجابه الكبير بمواهب منتخب الشباب الذين تألقوا في كأس العرب، وأبرزهم صلاح باشا، لاعب أودينيزي الإيطالي، وأحمد نادر حواش مهاجم إنبي، ورأفت خليل، لاعب الأهلي، والحارس أحمد نادر السيد، المحترف في موريرينس البرتغالي، وعبد الرحمن رشدان لاعب دجلة.