شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الاتحاد فى البنك الأهلى على المائدة الفنية لحسام حسن بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بمباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي التي جمعت الفريقين مساء أمس بالجولة 31 في الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي، قبل مواجهة الثلاثاء التي تجمع المصري والبنك الأهلي.

ويعود حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها خلال الجولة 31، حيث قاد الفريق من المدرجات أمام الإسماعيلي في اللقاء الذى انتهى بفوز المصرى برباعية مقابل هدف، وذلك بسبب حصوله على 3 إنذارات.

ومن المقرر أن يعود حسام حسن لقيادة المصري من الملعب في مباراة البنك الأهلي، التي من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية.

ورفع حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، رصيده من الانتصارات مع الفريق البورسعيدي إلى 6 انتصارات، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الاسماعيلي برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري.

وإجمالاً قاد حسام حسن النادي المصري في 12 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراتين فقط، وذلك منذ توليه المهمة في يونيو الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.

وتقدم النادي المصري تحت قيادة حسام حسن ليحتل المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.