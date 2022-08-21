شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والإسماعيلي إلى الحكم الدولي محمد الحنفي، ويعاونه كل من: أحمد حسام مساعد أول، يوسف البساطي مساعد ثاني، أحمد حمدي حكم رابع، فيما يأتي في غرفة تقنية الفيديو كل من: عمرو الشناوي ومصطفى عطية.

وأدار الحكم محمد الحنفى 31 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة الاسماعيلى الليلة، حقق الأحمر الفوز فى 21 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 6 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 45 مناسبة وكارت أحمر واحد واحتسب 10 ركلات جزاء للأهلى.

وفى الموسم الحالى حقق الأهلى الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 4/ 0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى ثم فاز الاهلى على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الخامسة للمسابقة ثم تعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق بالجولة السابعة للدوري ثم فاز على فيوتشر برباعية دون رد بصافرة محمد الحنفى.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والإسماعيلى بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد سجلها على معلول من ركلة جزاء وبيرسى تاو هدفين وأحمد عبد القادر هدف بالجولة الأولى للمسابقة، والتقى الفريقان فى منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق سجل للدراويش كارميلو وتعادل للأهلى أحمد سيد غريب وأهدر حسام حسن ركلة جزاء للمارد الأحمر.