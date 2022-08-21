شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقات الكاراتيه فى الموسم الجديد 31 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى انطلاق النشاط الرياضى للموسم الجديد، يوم 31 أغسطس الجارى، على جميع الدوريات بدرجاتها المختلفة، سواء الدرجة الممتاز أو الأولى أو الثانية، رجال وسيدات وناشئين وناشئات، وشباب وشابات.

وحدد مسئولو الكاراتيه يوم 25 أغسطس كموعد أخير لاستلام الرسوم و كشوف أسماء اللاعبين، للدرجات الأولى و الممتاز، بينما يوم 28 للدرجة الثانية.

كان محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه عقد جلسة مع الجهاز الفني والإدارى للمنتخب فى إطار الاستعداد للبطولات الدولية المقبلة.

وشهدت الجلسة مناقشة خطة النشاط الدولى من بطولات ومعسكرات، وعلى رأسها بطولة بريميرليج بأذربيجان.

ووافق اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، على المشاركة فى منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" التى ستقام بأذربيجان خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.