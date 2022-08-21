شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يطمئنون على أفشة بعد جراحة "الفتاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبى الأهلي على الاطمئنان عن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد إجراء جراحة خلال الساعات الماضية ، حيث حرص اللاعبين على زيارة أفشة في المستشفى الذي أجرى فيها الجراحة بمدينة 6 أكتوبر.

وزار الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي وأيمن أشرف لاعب الفريق ، أفشة أمس عقب إجراء الجراحة ، وقال طبيب الأهلي إن محمد ‏مجدي أفشة أجرى أمس عملية «فتق في جدار البطن» بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، موضحاً إن العملية التي أجراها أفشة تمت بنجاح، وسيتعافى منها خلال ثلاثة ‏أسابيع. ‏

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على التواجد مع «أفشة» خلال العملية التي أجراها؛ للاطمئنان ‏على حالته ثم سافر مع الفريق إلى الإسكندرية أمس للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من ‏الجولة الـ 18 في بطولة الدوري الممتاز