شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يطمئنون على أفشة بعد جراحة "الفتاق" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبى الأهلي على الاطمئنان عن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد إجراء جراحة خلال الساعات الماضية ، حيث حرص اللاعبين على زيارة أفشة في المستشفى الذي أجرى فيها الجراحة بمدينة 6 أكتوبر.
وزار الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي وأيمن أشرف لاعب الفريق ، أفشة أمس عقب إجراء الجراحة ، وقال طبيب الأهلي إن محمد مجدي أفشة أجرى أمس عملية «فتق في جدار البطن» بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، موضحاً إن العملية التي أجراها أفشة تمت بنجاح، وسيتعافى منها خلال ثلاثة أسابيع.
وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على التواجد مع «أفشة» خلال العملية التي أجراها؛ للاطمئنان على حالته ثم سافر مع الفريق إلى الإسكندرية أمس للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الـ 18 في بطولة الدوري الممتاز