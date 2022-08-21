شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أسرار عدم تأقلم عمرو زكى فى الدوى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن عمرو زكي مهاجم الزمالك وإنبي والمنتخب الوطني السابق، الذي خاض رحلة احتراف قصيرة في الدورى الروسي وتحديدا في نادي لوكوموتيف موسكو، عقب تألقه مع منتخب الشباب والمنتخب الأول وفريق إنبي في موسم 2006 .

وكشف عمرو زكي، عن كواليس فشل احترافه في الدورى الروسي، مؤكدا أن المناخ البارد وعامل اللغة كانا أحد أهم الأسباب التي أدت الي فشله في الاحتراف بروسيا، مضيفا أن التواصل مع زملاءه اللاعبين في الفريق والجهاز الفني، وكذلك المعيشة في روسيا صعبة بسب اللغة وكانت هي أهم أسباب العودة إلى مصر وتحديدا نادي الزمالك.

وأكد عمرو زكي في تصريحات سابقة أن هناك بعض البنود في العقد عجلت باتخاذه قرار الرحيل وفي مقدمتها انه فوجئ بامتداد العقد لمدة 5 مواسم بعدما كان متفقا علي 3 مواسم فقط.