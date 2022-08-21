شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يجتمع مع رباعى الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسني عبد ربه مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الإسماعيلي، اجتماعًا مع محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمد مخلوف وعمرو الحلواني رباعي الفريق.

يأتي ذلك فى إطار جلسات "القيصر" التحفيزية التي يعقدها بصفة مستمرة مع اللاعبين من أجل بذل قصاري جهدهم فى الفترة الحالية خلال التدريبات الجماعية والمباريات لتصحيح المسار بجدول مسابقة الدوري العام.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الأهلي اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 18 من عمر المسابقة المحلية.

يذكر أن هذه المباراة تشهد غياب باهر المحمدي ومحمد هاشم بسبب الإيقاف بعدما حصل "الأول" على الكارت الأصفر الثالث له على التوالي بالإضافة إلى تعرض "الثاني" للطرد المباشر خلال مشاركتهما مع الفريق فى لقاء المصري البورسعيدي الأخير.