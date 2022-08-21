كوندي يشعل أزمة في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - لن يتمكن المدافع الجديد لبرشلونة، جول كوندي، من التواجد في مباراة فريقه اليوم ضد ريال سوسيداد بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ولم ينجح العملاق الإسباني في تسجيل كوندي لدى رابطة الليجا، وبذلك سيغيب عن مباراة فريقه للأسبوع الثاني على التوالي.

وتصدرت أخبار برشلونة عناوين الصحف في نهاية يوليو الماضي عندما نجحوا التعاقد مع نجم فريق إشبيلية، وخطفه من تشيلسي الإنجليزي الذي كان يسعى هو الآخر لضمه.

وكان برشلونة قد تمكن من تسجيل جميع صفقاته الجديدة، باستثناء كوندي، الذي غاب عن مواجهة رايو فايكانو، في الجولة الأولى من الليجا.

ويسعى البارسا لبيع أحد الثلاثي، أوباميانج، ديباي ،أو دي يونج، من أجل تسجيل اللاعب ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد.

وكان المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، قد أعلن عن غضبه الشديد من عدم نجاح النادي في تسجيل اللاعب حتى الأن، والذي يرى فيه المدرب الإسباني، الحلقة المفقودة في خط دفاع الفريق.