رئيس إنبي: الأهلي فاوضنا لضم إيبوكا ومصطفى شلبي.. وهذا موقفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حدد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، قيمة بيع النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق، بعدما تلقى عروضًا من أكثر من نادٍ، مشيرا إلى أن مصطفى شلبي أبلغه بعقد جلسة مع مسؤولي الأهلي.

ويعتبر إيبوكا وشلبي ضمن اللاعبين المرشحين للرحيل عن إنبي في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما جذبا أنظار الأندية في الفترة الماضية.

وسجل إيبوكا 13 هدفًا ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري، متساويًا مع جوب مابولولو، مهاجم الاتحاد، ومروان حمدي، نجم سموحة، علمًا بأن أحمد سيد "زيزو"، جناح الزمالك، يتصدر القائمة بـ19 هدفًا.

وقال الشريعي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "تلقيت اتصالات من الأهلي وفيوتشر بشأن جون إيبوكا ومصطفى شلبي".

وأضاف "قيمة جون إيبوكا كبيرة من الناحيتين الفنية والأخلاقية، وإذا لم أجد مهاجمًا بديلًا سأبقي على اللاعب في صفوف الفريق، وفي حال بيعه فلن نقبل بأقل من مليوني دولار".

وتابع رئيس إنبي "لم نحدد سعر بيع مصطفى شلبي، واللاعب أبلغني بأنه عقد جلسة مع مسؤولي الأهلي لكنه لم يوقع".