8 أرقام مثيرة قبل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يسعى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لمواصلة سلسلتين مميزتين عندما يلتقي نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد في المسابقة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره نيوكاسل بملعب "جيمس بارك" عند الساعة 05:30 مساءً، ضمن الجولة الثالثة.

وفاز مانشستر سيتي بمباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، بينما انتصر نيوكاسل في مباراة وتعادل في أخرى، ما يعني أن الفريقين لم يتعرضا للهزيمة، بل إنها لم يستقبلا أي أهداف.

ويأمل مانشستر سيتي في مواصلة سلسلته بعدم الخسارة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، كذلك سلسلة تسجيل الأهداف في شباك نيوكاسل في المواجهات المباشرة.

وفيما يلي أبرز 8 حقائق قبل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل:

- بيب جوارديولا فاز بمواجهاته العشر ضد إيدي هاو، وهو أفضل سجل مواجهات مباشرة بين المدربين في تاريخ البريميرليج.

- مانشستر سيتي سجل في آخر 27 مباراة خاضها ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أطول سلسلة من هذا النوع لفريق ضد آخر في تاريخ المسابقة.

- مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يستقبلا أي أهداف في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن آخر مرة خرج فيها الفريق الأبيض والأسود بشباك نظيفة في أول 3 مباريات من الموسم تعود إلى 1902-1903.

- نيوكاسل يسعى للفوز في أول مباراتين على أرضه من الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 2000-2001.

- نيك بوب، حارس مرمى نيوكاسل يونايتد، يسعى إلى أن يصبح أول حارس في تاريخ الفريق يحافظ على نظافة شباكه في أول 3 مباريات له.

- في حال نجح مانشستر سيتي في تجنب الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد، فإنه سيحقق سادس أطول سلسلة لا هزيمة خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ20 مباراة، علمًا بأن مانشستر يونايتد يملك السلسلة الأطول بـ29 مباراة في الفترة بين 2020 و2021.

- مانشستر سيتي يأمل في الفوز بمبارياته الثلاث الأولى في البريميرليج لأول مرة منذ موسم 2016-2017.

- حال مشاركته أمام نيوكاسل، سيصبح فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، أصغر لاعب يخوض 100 مباراة في الدوري تحت قيادة بيب جوارديولا، بعمر 22 عامًا و85 يومًا، وكذلك ثاني أصغر لاعب يفعل ذلك في تاريخ الفريق، بعد ميكا ريتشاردز.