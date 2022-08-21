التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مواجهة الأهلي.. عودة عبدالرحمن مجدي أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره الأهلي، اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري.

ويستضيف الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب "برج العرب" في تمام التاسعة من مساء اليوم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

وبحسب مراسل يلا كورة، فإن حمزة الجمل يستعد لإحدى مباريات "القمة" بقوته الضاربة وبالثلاثي الهجومي مدبولي ومصطفى وعبد الرحمن مجدي، وذلك بعد إراحة عبد الرحمن في المباراة الماضية، والتي خسرها الإسماعيلي أمام المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر،محمد بيومي، عصام صبحي

خط الوسط: عمر الوحش، محمود دونجا، أحمد مصطفى

وفي الهجوم: أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي.

على الجانب الآخر، يعود أحمد عبدالقادر لتشكيل الأهلي المتوقع للمباراة، إلى جانب تواجد الشاب محمد نصير في خط دفاع الأحمر للمرة الأولى، مع تواجد حسام حسن كمهاجم أساسي للأهلي في المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمد نصير، محمود متولي.

خط الوسط: محمد أشرف، كريم فؤاد، محمد محمود، محمد فخري.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، زياد طارق، حسام حسن.