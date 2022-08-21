من هو وجه الأهلي الجديد الذي أثار الجدل بـ"صورة من المحفظة "؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي ضم على عمرو لأول مرة في تاريخه في قائمة الأهلي التي تواجه الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري الممتاز .

ويستضيف الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب "برج العرب" عند التاسعة من مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة 18.

ولد عمرو في الثاني من سبتمبر لعام 2002 بحي عابدين في القاهرة ويشغل مركز المهاجم الصريح لفريق مواليد 2001 .

ويبلغ طول المهاجم الشاب إلى 180 سم ، وزنه 71 كجم ويلعب بقدمه اليمنى وهو أحد مواهب قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

بدأ علي عمرو مشواره في أكاديمية الأهلي وكان يشغل مركز الجناح الأيمن إلى أن تم توظيفه في مركز المهاجم ليجوار أحمد سيد غريب بعد تدرجه في صفوف قطاع الناشئين.

ويملك المهاجم الذي يبلغ من العمر 20 عاماً رقماً مميزاً حيث إنه لم يخسر من الزمالك المنافس التقليدي للأهلي طوال مشواره الكروي في القطاع.

وفي أبريل الماضي أثار المهاجم الشباب الجدل باحتفاله عقب مواجهة الزمالك التي سجل فيها هدفين في دوري الشباب .

وأخرج عمرو محفظة ثم قبل صورة ليفسر عبر قناة الأهلي " إنها صورة جدتي والدة أمي وصورتها دائماً معي، اتفاءل بها وهي عزيزة عليّ".

وفاز الأهلي ببطولة دوري الجمهورية 2001 بعد سحبه من طلائع الجيش بسبب اعتبار النادي الأحمر فائزاً على المصري لإشراكه لاعب بصورة غير قانونية في مباراة فاز بها .