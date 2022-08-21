مرتضى: لن نصدر بيانات ضد الحكام.. وسنحتفل بـ"أصعب دوري في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه لن يصدر أي بيانات ضد التحكيم، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق الأبيض ستحتفل بما وصفه بـ"أصعب لقب دوري في العالم" حال فاز الفريق على نظيره الاتحاد السكندري.

وبات الزمالك قريبًا من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، والـ14 في تاريخه.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط على بيراميدز، صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباراة أقل.

وفي حال فاز الزمالك على الاتحاد السكندري في مباراة الجولة 32 يوم الثلاثاء المقبل، فإنه سيحسم لقب المسابقة حسابيًا بغض النظر عن باقي النتائج.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة ناديه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "طلبنا زيادة عدد جماهير الزمالك في مباراة الاتحاد، لكن لن نضغط على مسؤولي رابطة الأندية".

وأوضح "لا أريد أن أحرج أحدًا، كي لا يقول أحد أن المسابقة بدأت بعدد جماهير معين ولابد أن تنتهي به".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء "رصدت مكافآت للاعبي الزمالك من أجل الفوز على الاتحاد السكندري".

وتابع "حال فزنا على الاتحاد، جماهير الزمالك ستحتفل في شوارع مصر بـ(أصعب دوري في العالم)، إنها (معجزة ربانية)".

وفي سياق مختلف، كشف مرتضى منصور "أخذنا عهدًا على أنفسنا بعدم إصدار بيانات ضد التحكيم، لن نقلد أحدًا، نحن نركز في الملعب فقط".

وعن صفقات الموسم الجديد، علق "لا يمكن الكشف عن الصفقات التي حسمناها في الوقت الحالي، وكل الصفقات التي أبرمناها جاءت بتعليمات من (جيسفالدو) فيريرا".