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رقمان لأوين وآخران لجيرارد.. صلاح يستعد لفض الشراكة مع أساطير ليفربول بالتسجيل في شباك مانشستر يوناي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الإنجليزي مع نظيره مانشستر يونايتد بعد غد الإثنين على ملعب أولد ترافورد في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من .

ويسعى رفاق محمد صلاح لتحقيق أول فوز هذا الموسم في بريميرليج، بعد التعثر في أول جولتين أمام فولهام وكريستال بالاس، وخسارة 4 نقاط في صراع الحصول على لقب الدوري الإنجليزي.

فيما خسر مانشستر يونايتد جولتيه الافتتاحية والثانية أمام برايتون بهدفين مقابل هدف، وبرينتفورد برباعية نظيفة، وقدم أسوأ انطلاقة له مع المدرب الجديد إريك تين هاج.

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أرقام يحطمها صلاح بالتسجيل في شباك مانشستر يونايتد:

يمتلك محمد صلاح في جعبته 9 أهداف خلال مشاركته في كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالتساوي مع الأسطورة ستيفين جيرارد لاعب ليفربول السابق.

وفي حال تسجيل هدف ينفرد الفرعون بصدارة هدافي الكلاسيكو الأكبر والأعرق في إنجلترا.

وفي هذا الصدد قال صلاح في حوار أجراه مع سكاي سبورتس قبل ساعات: "غضبت عند إهداري لفرصة تسجيل جديدة أمام مانشستر يونايتد في مباراتنا الأخيرة، أريد أن أسجل مرارًا وتكرارًا، ليس فقط أمام مانشستر يونايتد، أريد دائمًا التسجيل ومساعدة الفريق".

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ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين في بريميرليج، برصيد 119 هدف، وبالتساوي مع مايكل أوين الذي سيهبط إلى المركز الرابع إذ سجل صلاح أي هدف مع الريدز.

ويحتل روبي فاولر صدارة هدافي بريميرليج، برصيد 128 هدف، ويأتي خلفه ستيفن جيرارد برصيد 120 هدف، أي أن تسجيل صلاح لـ"هاتريك" كما فعل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام يونايتد، سيجعله ثاني الهدافين التاريخيين لليفربول بالدوري الإنجليزي، متفوقًا على جيرارد.

وعلق صلاح قائلًا " بالتأكيد أرغب في أن أًصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي، هو هدفي الآن، وسأحققه هذا الموسم".

وفي مجمل الأهداف بقميص ليفربول، سيفض صلاح الشراكة مع أوين مرة أخرى، إذا سجل في شباك يونايتد، حيث يحتل كلا اللاعبان المركز الثامن في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين، برصيد 158 هدف لكل منهما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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