ماذا يفصل صلاح عن الرقم التاريخي الذي يستهدفه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"سأفعل ذلك، وآمل أن أحققه قريبًا"، هكذا أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أنه من الواضح في ذهنه أنه سيصبح الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتطرق محمد صلاح لاقترابه من احتلال صدارة ترتيب هدافي ليفربول عبر تاريخ بريميرليج منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي عام 1992، حيث يحتل المركز الثالث بـ119 هدفا بفارق 9 أهداف عن روبي فاولر.

ويحل ليفربول ضيفا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد" غدا الإثنين في ختام منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج صلاح إلى هدف وحيد للتساوي مع ستيفن جيرارد حتى يصبح ثاني الهدافين التاريخيين لليفربول في بريميرليج برصيد 120 هدفا، بالقائمة التي يتصدرها روبي فاولر برصيد 128 هدفا.

وعن هذا قال النجم المصري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أتطلع لأصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج، هذا واضح في ذهني وسأحققه قريبا، أعرف أن روبي فاولر لديه 128 هدفا".

وأضاف: "كنت أعلم أني حتى إذا لم أجدد تعاقدي مع ليفربول أنني سأحطم هذا الرقم في الموسم الحالي 2022/2023، لأنني أحتاج إلى 9 أو 10 أهداف، لذلك أنا أنظر إلى نفسي وأنا في طريقي لتحطيمه، أتمنى ذلك".

وعلى جانب آخر، يتساوى صلاح حاليا مع ستيفن جيرارد في عدد الأهداف ضد مانشستر يونايتد برصيد تسعة أهداف لكل منهما بعدما سجل المصري ثلاثة أهداف في مباراة الموسم الماضي على ملعب أولد ترافورد.

وبالتالي يمكن لمحمد صلاح أن يصبح هداف ليفربول التاريخي أمام مانشستر يونايتد إذا نجح في هز شباك الشياطين الحمر مساء الإثنين.

قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في بريميرليج:

128 - روبي فاولر.

120 - ستيفن جيرارد.

119 - محمد صلاح.

118 - مايكل أوين.