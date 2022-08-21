محمد صلاح: أركز مع التفاصيل الصغيرة لأنها تصنع أشياء كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، السر وراء العمل الكبير الذي تمكن من تحقيقه خلال مسيرته مع كرة القدم، مؤكدًا أن الأمر دائما يعتمد على نجاحه في التدقيق بشأن التفاصيل الصغيرة.

وقال صلاح في حواره مع "بريميرليج بروداكشنز" قبل قمة الجولة الثالثة بين ليفربول ومانشستر يونايتد: "أنا حقا أركز في التفاصيل الصغيرة، لأنني أعتقد أن التفاصيل الصغيرة في نهاية اليوم، سوف تصنع فارقا كبيرًا بين اللاعبين".

وتابع: "لذا في التفاصيل أنا أحاول أن أسأل عن كل شيء، وأحصل على كل التفاصيل، ليس فقط في المباراة، حتى في الأمور خارج الملعب، الأكل، الشرب، الترطيب، النوم، الوقت، وكل شيء، أنا حقا مجنون بهذا على وجه التحديد، لأنه يصنع فارقا كبيرا".

أما عن مواجهة مانشستر يونايتد، فقال: "إنها مباراة كبيرة، وأنا دائما متحمس للمباراة".

وأضاف: "قبل عامين الجميع كان يقول، أنت لا تسجل أبدا أمام يونايتد، لذا الحياة تغيرت، لكن الأمر ثابت في ذهني دائما، أنا أحاول أن أسجل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات والنقاط، هذا الشيء الأهم على الإطلاق".

عندما يتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف القادم له مع ليفربول، سوف يكون قد أحرز 159 هدفا، وهذا ما يجعله في المركز الثامن ضمن قائمة هدافي ليفربول التاريخيين.

واستطرد: "بالطبع لدي علم حول الأرقام، لا استطيع أن أنكر، لكني فقط أحاول أن أجعل الفريق يفوز بالمباراة، الأمر لا يتعلق برقمي فقط، لكن برغبتي في تحقيق الفريق لقب بريميرليج دوري الأبطال هذا الموسم".