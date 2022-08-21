بيراميدز يكشف حقيقة عقاب إبراهيم عادل وموقفه من اهتمام الأهلي بضم اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز، أن ناديه ليس لديه مشكلة مع الأهلي، لكنه لن يفرط في خدمات الثنائي إبراهيم عادل، وأسامة جلال، نجمي الفريق الأزرق.

وتثار أنباء حول نية الأهلي التعاقد مع إبراهيم عادل وأسامة جلال لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فتح الله، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، "ليس لدينا مشكلة في التعاون مع الأهلي، أو أي نادٍ في مصر".

وأضاف "لا نشغل بالنا بما يقال عن اهتمام الأهلي بالثنائي أسامة جلال وإبراهيم عادل، هدفنا الموسم المقبل هو المنافسة على اللقب، وبالتالي سنسعى للحفاظ على القوام الأساسي، خصوصًا هذا الثنائي".

وتابع المدرب العام لبيراميدز "لا أعرف ما إذا كان عبدالله السعيد اتفق مع الإدارة على الانتقال للزمالك، لكن اسم اللاعب دائمًا يرتبط بأندية أخرى، وهذا أمر يسعدنا، لكني أتمنى استمراره معنا لأنه لاعب مؤثر".

وواصل "لم أقل إن إبراهيم عادل خرج عن النص وبالتالي نعاقبه بالاستبعاد، اللاعب يعاني من مشكلة في عضلات بطنه، كانت أبعدته 10 أيام من قبل، وعاودته المشكلة في الوقت الحالي، ولن يعود إلا إذا كان لائقًا بنسبة 100%".

وأكمل "لم نصل إلى الأهداف التي حددناها في بداية الموسم، كنا قريبين من حصد بطولة، ولدينا إحساس أنه في حال توجنا بأول لقب، سنحصد مزيدًا من الألقاب لاحقًا، خصوصًا مع امتلاكنا قوام مميز".

واستطرد "سنعقد جلسة مع إدارة بيراميدز في نهاية الموسم، وسنحدد احتياجاتنا في سوق الانتقالات، لدينا قوام جيد من اللاعبين، وصفقاتنا لن تتخطى صفقتين أو 3 صفقات على الأكثر".

وحول المنافسة على لقب الدوري المصري، أوضح "الزمالك قدم موسمًا جيدًا، وبات قريبًا من اللقب بنسبة 99%، هدفنا حاليًا هو حصد 9 نقاط من المباريات الثلاث الأخيرة".

وأضاف "أعتقد أن الخسارة أمام الزمالك كانت مؤثرة في عدم حصد لقب الدوري هذا الموسم، كي تفوز باللقب لابد من الفوز على المنافس المباشر".