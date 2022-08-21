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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، مباراة مرتقبة بين الأهلي والإسماعيلي، مؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

ورغم عدم أهمية المباراة نظريا بالنسبة للفريقين، في ظل ابتعاد الأهلي بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، وضمان الإسماعيلي بشكل كبير البقاء ضمن الكبار والابتعاد عن شبح الهبوط، فإن المباراة تحمل من المنتظر أن تحظى بندية وسخونة كعادة لقاءات الفريقين دائما.



ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة من 31 مباراة، بفارق 12 نقطة عن الأهلي الذي خاض 30 مباراة فقط، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

ويكفي "الأبيض" الفوز في مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل حسم لقب الدوري المصري رسميا قبل جولتين من نهاية المسابقة.

بينما على الجانب الآخر يحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام الجونة صاحب المركز الـ16 أول مراكز الهبوط.

تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم الأحد الموافق 21 أغسطس/ آب 2022، على استاد برج العرب.

وتنطلق المباراة الساعة 9.00 مساء بتوقيت القاهرة، 10.00 بتوقيت مكة المكرمة، 11.00 بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري على شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

اختارت شبكة "أون تايم سبورتس"، محمد الكواليني معلقا لمباراة الأهلي والإسماعيلي المرتقبة.



يستهدف ليفربول ومانشستر يونايتد، تحقيق الانتصار الأول لهما في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حين يلتقيان يوم الاثنين المقبل.

وخسر مانشستر يونايتد أول مباراتين له في البريميرليج بينما تعادل ليفربول فيهما، في بداية باهتة لعملاقي الكرة الإنجليزية.



وقبل مباراة الفريقين على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تبدو حظوظ "الريدز" أكبر من مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.



لم يسبق لفريق ليفربول في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب، أن بقي دون تحقيق أي انتصار في أول 3 جولات بالدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي سيحدث لم لو ينتصر على يونايتد.



وفشلت كتيبة كلوب في الفوز بأول مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث سقط ولاعبوه في فخ التعادل الإيجابي مرتين 2-2 مع فولهام، ثم 1-1 أمام كريستال بالاس.

يمتلك محمد صلاح نجم فريق ليفربول، سجلًا رائعًا ضد مانشستر يونايتد سيكون داعمًا للفريق في كلاسيكو الكرة الإنجليزية المرتقب.

والتقى صلاح مع مانشستر يونايتد في 10 مباريات سابقة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 2 بإجمالي 11 مساهمة تهديفية، منها 5 أهداف كاملة في الموسم الماضي فقط.

ويستهدف صلاح زيادة غلته التهديفية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا في التعادل 2-2 مع فولهام، من أجل المنافسة مبكرا على لقب هداف المسابقة.

يعاني مانشستر يونايتد من عدة أزمات تسببت في البداية الكارثية للفريق في الدوري الإنجليزي بتلقي خسارتين 2-1 و4-0 أمام برايتون وبرينتفورد تواليا.

وتسببت أزمة كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ورغبته الرحيل عن النادي في إضفاء أجواء ملبدة بالغيوم على جدران "أولد ترافورد" بما نتج عنه مجموعة نتائج غير متوقعة لرفاقه.

وينوي المدرب الهولندي إريك تين هاج إجراء بعض التغييرات على تشكيلة الفريق خاصة دفاعيًا في لقاء ليفربول، ومن المتوقع إراحة القائد هاري ماجواير.

نجح ليفربول في التفوق على غريمه مانشستر يونايتد بشكل ملفت في السنوات الأخيرة خلال لقاءات الدوري الإنجليزي، حتى تحول لعقدة لكتيبة "الشياطين الحمر".

ولم يخسر ليفربول في آخر 8 مواجهات ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج، حيث كان فوز الأخير 2-1 في 10 مارس/ آذار 2018 هو الأخير له ضد الريدز في المسابقة.

بعدها التقى الفريقان 8 مرات فاز ليفربول بـ5 منها بنتائج 3-1 و2-0 و4-2 و5-0 و4-0، بينما تعادلا 3 مرات بواقع 0-0 مرتين و1-1 مرة.