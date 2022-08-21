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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض برشلونة ثاني مبارياته في الدوري الإسباني هذا الموسم، مساء الأحد، وذلك بمواجهة ضد ريال سوسيداد في عقر داره.

الفريق الكتالوني خيب آمال جماهيره مع بداية الموسم بتعثره في الجولة الافتتاحية لليجا بالتعادل مع رايو فاليكانو سلبيا.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني



وكانت جماهير البلوجرانا تنتظر عرضا كرويا ساحرا لفريقها، لا سيما بعد الصفقات المميزة التي أبرمها النادي مؤخرا، على رأسها تعاقده مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما يبحث سوسيداد عن ثاني انتصاراته في الليجا بعدما بدأ موسمه بفوز ثمين خارج أرضه على حساب قادش بهدف دون رد، حصد منه أول 3 نقاط.



مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة المرتقبة ستقام بملعب أنويتا مساء يوم الأحد الموافق 21 أغسطس/ آب 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت القاهرة، 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.00 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

تملك شبكة "بي إن سبورتس" حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل حصري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".



رغم أن الميركاتو الصيفي لعام 2022 شارف على نهايته، إلا أن نادي برشلونة الإسباني لا يزال غارقا في العديد من الملفات التي لم تُغلق بعد.

وينتهي الميركاتو الصيفي في الدوري الإسباني بنهاية الشهر الحالي، ما يعني أن النادي الكتالوني لم تعد أمامه سوى نحو 10 أيام لإغلاق الملفات المفتوحة.



صحيفة "ماركا" الإسبانية أعدت تقريرا كشفت فيه عن شكل المرحلة النهائية من ميركاتو برشلونة، حيث وصفته بـ "المجنون"، في ظل العديد من الملفات التي تنتظر الحسم.



يضع برشلونة مسألة رحيل الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وممفيس ديباي كأولوية، لأنها مفتاح تسجيل الوافد الجديد جوليس كوندي خلال الأسبوع المقبل.



برشلونة فشل حتى الآن في تسجيل كوندي، رغم التعاقد معه من إشبيلية بشكل رسمي، في ظل القيود المالية التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لإتمام عملية انتقال أوباميانج إلى تشيلسي الإنجليزي وديباي إلى يوفنتوس الإيطالي أو توتنهام الإنجليزي، لإتمام عملية التسجيل.



ولن يكون أوباميانج وديباي الراحلين الوحيدين، حيث اقترب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من الانتقال إلى ليتشي الإيطالي الذي أبدى اهتمامه بالحصول على خدماته على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

اللاعب الآخر الذي يمكنه الرحيل هو مارتن برايثويت، لكن لا توجد طريقة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء عقده، لأن الدنماركي يطلب الكثير من المال الذي لا يريد النادي دفعه.



لاعب آخر على أعتاب الرحيل عن صفوف البرسا وهو سيرجينو ديست، الذي تجاهله تشافي هرنانديز، مدرب الفريق، في المؤتمر الصحفي، يوم السبت، بعدما تحدث عن مركز الظهيرين الأيمن والأيسر بالفريق دون ذكر اسمه.

وعندما تم سؤاله عن ديست، كان رد تشافي واضحا بأنه يعرف بالفعل ما هو الوضع، مع العلم أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان بين الفرق التي كانت مهتمة بالتعاقد معه.

قام برشلونة بتدعيمات قوية في الهجوم، لكن يبقى خط الدفاع في أزمة حتى الآن، حيث يريد برشلونة تدعيم مركز الظهيرين الأيمن والأيسر، ومن ثم سيكون من الضروري معرفة مصير ديست.

في مركز الظهير الأيمن، يظهر بين المرشحين للانتقال لبرشلونة كل من خوان فويث، لاعب فياريال الإسباني، وتوماس مونييه، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وهيكتور بيليرين، لاعب أرسنال الإنجليزي، ويمكن أن يبقى أليخاندرو بالدي في الفريق الأول.

وفي مركز الظهير الأيسر، يُعتبر ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي، هو المرشح الرئيسي للانتقال لبرشلونة، وسط تعطل الصفقة في ظل مفاوضات "البلوز" للتعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

المركز الجديد الذي قد يحتاج برشلونة إلى تدعيمه هو مركز رأس الحربة في حالة رحيل أوباميانج وديباي كما هو مخطط له، ولا يستبعد النادي الدخول إلى السوق للحصول على هداف "منخفض التكلفة".

وإذا قام تشافي بالتعاقد مع مهاجم جديد، سيؤثر ذلك على مستقبل المغربي عبد الصمدالزلزولي، وبالتالي قد يرحل جناح الفريق على سبيل الإعارة، لكن بخلاف ذلك، لديه العديد من الخيارات للبقاء حتى يضاعف المدرب خياراته الهجومية.

وأخيرا، يبقى مستقبل الوافد الجديد بابلو توري بين الملفات المفتوحة على طاولة برشلونة حتى الآن.

فكرة النادي هي أن يكون اللاعب الشاب في ديناميكية الفريق الأول، وأن يلعب مباريات مع الفريق الرديف حتى يتمكن من اللعب.

ولكن رغم ذلك، لم يستبعد تشافي إعارة اللاعب القادم من راسينج سانتاندير، وصرح: "علينا أن نقدر ذلك".