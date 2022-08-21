بالمراكز والأسماء.. ما هي خطة الأهلي لصفقات الموسم الجديد؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات الفريق في الموسم الجديد وحسم القائمة بعد فقدان الفريق للقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وعقد الخطيب عدة اجتماعات مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي ريكاردو سواريش، ولجنة التخطيط، بجانب حسام غالي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات .

ووفقاً لوسائل إعلامية، فإن الخطيب يشرف علي ملف صفقات الموسم الجديد بنفسه بالتنسيق مع ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، بجانب الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة .

وذكر موقع "مصراوي"، في تقرير له، أن إدارة النادي الأهلي وضعت قائمة مكونة من 10 لاعبين على رأسهم ثلاثي أجنبي، بالإضافة إلى 8 صفقات محلية وهم: إبراهيم عادل وأسامة جلال وشادي حسين ومحمد صبحي وكريم الدبيس ومصطفى شلبي ومصطفى عادل "ميسي" وأحمد عاطف .

اللاعبون الأجانب

غادر المدافع المغربي بدر بانون الي نادي قطر القطري في صفقة إنتقال نهائي مقابل 2 مليون دولار للقلعة الحمراء، بعد رحيل السنغالي اليو بادجي الي أميان الفرنسي ووالتر بواليا إلى القادسية السعودي بنظام الإعارة حتي نهاية الموسم .

وأشار الموقع إلى أن الأهلى يملك الرباعي: التونسي علي معلول والمالي آليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكسيوني من أصيل 5 أجانب يحق له قيدهم في قائمة الموسم الجديد .

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن لويس ميكسيوني اقترب من الرحيل حيث تدور مفاوضات حالياً لخروجه، بينما سيبقي آليو ديانج دون شك لعدم وجود عروض تساوي قيمته وكذلك الحاجة الفنية لجهوده.

وأضاف المصدر أن علي معلول مستمر أما بيرسي تاو فيتوقف مصيره على رؤية الجهاز الفني مع الإعتراف الكامل بإمكانياته.

ولفت المصدر إلى أنه يجري حالياً التفاوض مع ثلاثي أجنبي، الأول جناح مميز للغاية وسيكون إعارة بنية الشراء النهائي وربما تتم الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، أما الثاني يجيد في مركزي الجناح والمهاجم ، والأخير يشغل مركز صانع ألعاب .

حراسة المرمي

وصلت مفاوضات النادي الأهلي مع فاركو إلي مراحل متقدمه للغاية لضم محمد صبحي حارس الفريق والتي ستشمل إعارة ثنائي من الفريق الأحمر من بينهما حارس مرمي.

خط الدفاع

أشار الموقع إلى أن الأهلي يتمسك بكل اللاعبين المتواجدين في قائمته وهم: ياسر إبراهيم وأيمن اشرف ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي فيما يقترب رامي ربيعة من الخروج على سبيل الإعارة .

ووضع الأهلي خطته لدعم هذا المركز بالتعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي أو قطع إعارة محمد مغربي لنادي تيبليتسه التشيكي.

الظهير الأيمن

وفي هذا المركز، يملك الأهلي 4 لاعبين، وهم العائد أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد سيد عبدالنبي الصاعد حديثاً من قطاع الناشئين بجانب أحمد رمضان بيكهام المعار لسموحة بجانب عمار حمدي الذي شغل هذا المركز .

ونقل الموقع عن مصدر إن محمد هاني ربما يخرج علي سبيل الإعارة ولكن حتى الأن هو متواجد مع الفريق ومستمر للموسم الجديد.

الظهير الأيسر

يفكر الأهلي في دعم مركز الظهير الأيسر بكريم الدبيس من وادي دجلة عقب اقتراب محمود وحيد من نادي طلائع الجيش والموافقة على تجديد إعارة محمد شكري لسموحة أو مناقشة العرض الأخر من سيراميكا كليوباترا .

وفي هذا المركز، يملك الأهلي كلاً من : علي معلول ومحمد أشرف ورأفت خليل بجانب أيمن أشرف الذي شغل المركز في بعض المباريات.

وسط المدافع

في هذا المركز، يملك الأهلي كلاً من: عمرو السولية وحمدي فتحي وآليو ديانج بجانب عمار حمدي وأكرم توفيق وبالتالي فإنه ليس هناك نية لضم اي لاعب مع تجديد إعارة العربي بدر لفيوتشر .

الجناح الأيسر

ويملك الاهلي كلاً من: طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ولويس ميكسيوني ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر وشادي رضوان المعار للبنك الأهلي .

ويسعى الأهلي لدعم هذا المركز باستقدام لاعب أجنبي، بالإضافة إلى اقتراب كهربا من العودة بجانب مصطفي شلبي لاعب انبي المتواجد في الصورة.

الجناح الأيمن

وفي هذا المركز، يملك الأهلي كلاً من: حسين الشحات وبيرسي تاو ووليد سليمان، وأعلن الأخير اعتزاله نهائياً .

ويسعى الأهلي لضم اللاعب إبراهيم عادل، نجم بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط رغبة من اللاعب الذي تم ابعاده عن مباريات بيراميدز بسبب مطالبه بخلاف محترف أخر يستطيع شغل هذا المركز مع المهاجم.

صانع الألعاب

وفي هذا المركز، يملك الفريق الأحمر محمد مجدي أفشه بجانب محمد محمود، وفي الوقت ذاته، الأول لديه عرض تركي ويرغب الفريق الأحمر في بيعه نهائياً وليس إعارة والثاني هناك نية لإعارته لمدة عام ولكن شريطة التعاقد مع صانع ألعاب أجنبي أو ضم مصطفى عادل "ميسي" لاعب سيراميكا والذي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي .

المهاجم

يملك الأهلي في هذا المركز ثلاثة لاعبين، وهم: أحمد سيد غريب وحسام حسن ومحمد شريف.

وغريب لديه عرضين من سموحة والداخلية وسيخرج للإعارة دون شك، وحسام حسن سيخرج للإعارة ايضاً، بينما سيبقى محمد شريف.

وبحسب "مصراوي"، فإن الأهلي يضع الرتوش الاخيرة لضم شادي حسين الذي رحيله للأهلي مسأة وقت مع محاولة ضم أحمد عاطف مهاجم فيتوتشر بجانب المحترف .