شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدى ينتظم فى تدريبات حراس فيوتشر بعد التعافى من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود حمدي حارس مرمى فريق فيوتشر، في مران حراس المرمى بالفريق، وذلك بعد تعافيه من إضابة القطع في غضروف الركبة، والتي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.



محمود حمدي

ويختتم فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر إقامتها غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام باستاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويتبقى لفيوتشر 3 مباريات فى الدوري العام، أمام بيراميدز والجونة والمقاصة على الترتيب، ورغم التعادل الأخير مع فريق سيراميكا، مازال فيوتشر يحكم سيطرته على المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، إلا أن الفارق مع طلائع الجيش صاحب المركز الخامس تقلص إلى نقطة واحدة، وهو ما بات يهدد تواجد فيوتشر فى المركز الرابع حال خسارته أى نقطة بالجولات المتبقية.

من جهته طالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبى فريقه باعتبار المباريات المتبقية فى الدوري، مثل مباريات الكؤوس التى لا تقبل التعادل أو الهزيمة، خاصة أن الفريق يبحث عن إنهاء الموسم الجارى فى المركز الرابع لتتويج جهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.