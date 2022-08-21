شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يرحب بالتراجع عن الاعتزال الدولى بسبب فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، ترحيبه بالتراجع عن قرار الاعتزال الدولى، بعدما علم بإعجاب روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى بمستواه وإمكانياته، واستفسر عن اللاعب أكثر من مرة.

وأكد السعيد للمقربين منه أنه فى حال إبداء روى فيتوريا رغبته فى انضمام عبد الله لصفوف المنتخب الوطنى، فإنه سيتراجع على الفور عن الاعتزل ويوافق على العودة، شرط التأكد من المشاركة وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، مثلما حدث معه فى عهد كارلوس كيروش ببطولة أمم أفريقيا، والتى تواجد خلالها اللاعب على مقاعد البدلاء.

واقترب عبد الله السعيد من كسر رقم مصطفى رياض نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق، من حيث عدد الأهداف التى سجلها فى مسابقة الدورى المصرى، حيث سجل الراحل "رياض" على مدار تاريخه 122 هدفًا، ووصل السعيد حاليًا لهدفه رقم 120.

عبد الله السعيد نجح فى الوصول للهدف رقم 120، بعدما سجل هدفين فى مواجهة سموحة، التى أقيمت أمس، الجمعة، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 4 / 1 ليصبح أمام قائد بيراميدز هدفين حتى يعادل رقم مصطفى رياض، ويحتاج لثلاثة أهداف لكسر الرقم.

وجاءت قائمة هدافين نادى المائة كالتالى..

1 ـ حسن الشاذلى ـ 173 هدفا

2 ــ حسام حسن 168 هدفا

3 ــ السيد الضظوي 127 هدفا

4 ــ مصطفى رياض 122 هدفا

5_ عبد الله السعيد 120 هدفًا "قابلة للزيادة"

6 ــ محمود الخطيب 109 أهداف

7- أحمد الكاس 107 هدفا

8 ـ محمد أبوتريكة 106 أهداف

9 ــ جمال عبد الحميد 101 أهداف.