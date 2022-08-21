شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتى بالدورة الودية لكرة السلة بأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره الوحدة الإماراتى، فى ثانى مباريات الدورة الودية التى تقام بأبو ظبى وتستمر حتى 25 من الشهر الجارى.

موعد مباراة الزمالك والوحدة

تقام مباراة الزمالك أمام الوحدة الاماراتى فى الدورة الودية فى الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ، و السابعة بتوقيت أبو ظبى .

مباريات الزمالك فى الدورة

وفقا لجدول الدورة ، فيلتقى الزمالك مع الوحدة اليوم، ويواجه الطفرة الاماراتى يوم 24 أغسطس، بينما يلتقى مع منتخب الامارات يوم 25 فى اليوم الختامى للبطولة .

قائمة الزمالك فى البطولة

وجاءت قائمة "سلة الزمالك" كالتالي:- أدهم عصام وعبد الرحمن سعد وإسلام سالم وحازم المشد وعمر هشام وأحمد عزب وأحمد يأسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن ومصطفى كيجو وعلي حجازي وتيريل تو هولواي وأحمد نضال.