شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسلك الطرق الودية لحل أزمة مستحقات الشعبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، عن آخر المستجدات بشأن أزمة النادي مع التونسي معين الشعباني المدرب السابق للفريق البورسعيدي، بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته لدى النادي، وكان الاتحاد الدولي قد أصدر حكما يلزم المصري بسداد مبلغ 275 ألف دولار لمعين الشعباني، بناء على الشكوى الذي تقدم بها ضد النادي.

وقال عمار في تصريحات تليفزيونية: خلال الفترة الحالية نحاول جاهدين لحل هذه الأزمة بشكل ودي مع المدرب ومحاميه أنيس بن ميم من خلال اتصالات متبادلة بين جميع الأطراف، خاصة وأن الشعباني قضى فترة مميزة داخل المصري، وسوف نحاول الوصول إلى حل مناسب لجميع الأطراف في هذه الفترة وتحديدا قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة".