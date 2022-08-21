شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسلك الطرق الودية لحل أزمة مستحقات الشعبانى والان مع تفاصيل الخبر
وقال عمار في تصريحات تليفزيونية: خلال الفترة الحالية نحاول جاهدين لحل هذه الأزمة بشكل ودي مع المدرب ومحاميه أنيس بن ميم من خلال اتصالات متبادلة بين جميع الأطراف، خاصة وأن الشعباني قضى فترة مميزة داخل المصري، وسوف نحاول الوصول إلى حل مناسب لجميع الأطراف في هذه الفترة وتحديدا قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة".
وكان معين الشعباني، المدير الفني السابق للنادي المصري، قد تقدم بشكوى ضد النادى للفيفا، وذلك بعد فشل مفاوضات فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، حيث طالب الشعبانى بالحصول على الشرط الجزائي فى عقده والمقدر بحوالى 160 ألف دولار إلى جانب مستحقات آخر شهرين.
ونص خطاب الفيفا للنادى المصرى على أنه حال عدم سداد النادي المصري الغرامة المُوقعة لمعين الشعباني، والمقدرة بنحو 275 ألف دولار، خلال 45 يوما من تاريخه سيُمنع النادي المصري من القيد لمدة 3 فترات محلياً و قارياً.
ويحتل النادي المصري المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 12 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.