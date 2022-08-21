الامارات | الريال يقسو على سيلتا فيغو برباعية.. ومودريتش حزين لرحيل كاسيميرو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق ريال مدريد فوزه الثاني تواليًا في الدوري الاسباني لكرة القدم بانتصاره على مضيفه سلتا فيغو 4-1 أمس ضمن منافسات المرحلة الثانية. ودخل ريال مدريد المباراة بعد يوم من تأكيد رحيل لاعب الارتكاز البرازيلي كازيميرو الى مانشستر يونايتد الانكليزي بعدما أمضى تسعة مواسم في العاصمة الاسبانية.

كان ريال مدريد استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب خارج أرضه على الوافد الجديد ألميريا 2-1 الاسبوع الفائت. وفي يوم كثرت فيه ركلات الجزاء، افتتح كريم بنزيمة غلّته هذا الموسم من العلامة (14) وعادل إياغو أسباس بالطريقة ذاتها لأصحاب الارض (23). لكن تسديدة خارقة من الكرواتي لوكا مودريتش منحت التقدم للملكي قبل الاستراحة (42) قبل أن يختتم البرازيلي فينيسيوس جونيور (56) والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (66) مهرجان التهديف.

وأجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت المباراة الاولى، محافظًا على خط الهجوم بنزيمة-فينيسيوس-فالفيردي، فيما دفع بالوسط مودريتش بدلاً من الالماني توني كروس الى جانب الشابين الفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني الوافد هذا الموسم.

وبعد أن هيمن الثلاثي كاسييميرو - مودريتش - كروس على وسط الملعب واعتمد عليه أنشيلوتي بشكل مفرط وحقق سويًا لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، ستتغير المشهدية بوجود الفرنسيين ورحيل البرازيلي.

قال مودريتش "من المؤسف رحيل كاسيميرو، صنعنا التاريخ هنا معه وكان ركيزة لنا وسنفتقده كثيرًا كلاعب وكشخص، ولكن هذا جزء من كرة القدم. انا حزين لرحيله والآن سنستمر من دونه وكل واحد منا سيقدم اقصى ما لديه للقيام بالاشياء التي كان يقوم بها".