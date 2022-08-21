شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "كلوب" يطالب بمنح فريقه الـ3 نقاط حال إلغاء مباراته أمام الغريم الأزلي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بمنح فريقه الـ3 نقاط حال إلغاء مباراته أمام الغريم الأزلي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"كلوب" يطالب بمنح فريقه الـ3 نقاط حال إلغاء مباراته أمام الغريم الأزلي مانشستر يونايتد

ويلتقي مان يونايتد ضد ليفربول في أولد ترافورد مساء يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تشهد المباراة احتجاجات من جماهير أصحاب الأرض على ملاك النادي بسبب سوء النتائج هذا الموسم.

وتغير موعد الكلاسيكو بالدوري الإنجليزي الممتاز في مايو/ آيار 2021، بعد أن اقتحم مشجعون الملعب قبل صافرة البداية للاحتجاج على عائلة جليزر مالكة مان يونايتد، وذكرت تقارير صحفية أن الجماهير تخطط لتصرفات مشابهة في المباراة المقبلة.



وأبلغ كلوب الصحفيين بقوله: "أتمنى حقا عدم حدوث هذا، لكن إن حدث يجب أن نحصل على النقاط الـ3".

وأضاف "لا يوجد ما نفعله أمام هذا الموقف، وإذا أرادت الجماهير عدم إقامة المباراة لا يمكننا ترتيب موعد آخر وتأجيلها وسط جدول مزدحم".

وأصبحت عائلة جليزر تحت الضغط بعد البداية المتواضعة ليونايتد هذا الموسم إذ خسر في أول مباراتين وأخفق النادي في تحقيق أهدافه بسوق الانتقالات.

وتكهنت وسائل إعلام بأن عائلة جليزر منفتحة على فكرة بيع حصة أقلية بالنادي، وأبدى الملياردير البريطاني جيم راتكليف اهتماما بالاستثمار في النادي.

ويتطلع ليفربول إلى فوزه الأول بالمسابقة عقب التعادل مع فولهام وكريستال بالاس في الجولتين الأولى والثانية هذا الموسم.

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة جديدة في سوق الانتقالات بعدما أصبح على وشك الفشل في ضم أحد أهدافه الصيفية.

وأفادت تقارير صحفية بأن المان يونايتد وضع الأمريكي كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسي الإنجليزي، ضمن قائمة خياراته في سوق الانتقالات.



لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشارت إلى اتخاذ بوليسيتش قرارا نهائيا بشأن مستقبله، يحول دون انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد.

وأشارت إلى أن اللاعب الدولي الأمريكي قرر البقاء بملعب ستامفورد بريدج، حيث يشعر بالسعادة داخل النادي اللندني ويريد إقناع مدربه توماس توخيل بمنحه فرصة اللعب ضمن التشكيلة الأساسية.

يأتي هذا القرار رغم سماح النادي لصاحب الـ23 عاما بالتفاوض مع أندية أخرى من أجل خروجه معارا هذا الموسم، حال تمديد عقده.

بوليسيتش

وسيؤدي ذلك إلى تركيز مانشستر يونايتد على إنجاز صفقة البرازيلي أنتوني، جناح أياكس أمستردام الهولندي، الذي يأتي على رأس أولويات المدرب إيريك تين هاج.

واضطر أنتوتي للتمرد على ناديه بعدم التدرب مع باقي زملائه مؤخرا، رغبة منه في الضغط على المسؤولين من أجل السماح له بالرحيل إلى مسرح الأحلام.

ويرفض أياكس التخلي عن الجناح البرازيلي لصالح مانشستر يونايتد، وهو ما أثار غضب اللاعب الشاب.

يستعد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لقيادة فريقه في مباراة الكلاسيكو الإنجليزي أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، الإثنين.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد، الإثنين، في مباراة كلاسيكو إنجلترا أو "ديربي الشمال الغربي"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وبالرغم من تألقه منذ بداية مشواره مع الفريق، فإن مواجهات الكلاسيكو أمام مانشستر يونايتد كانت بمثابة عقدة بالنسبة له.

صلاح لم يتمكن من التسجيل أو الصناعة في أول 4 مباريات خاضها مع ليفربول أمام يونايتد في موسمي 2017-2018 و2018-2019، كما اكتفى فريقه بتحقيق فوز وحيد مقابل تعادلين وهزيمة.

وغاب صلاح عن أول مباراة بين الفريقين في موسم 2019-2020 بسبب إصابة في الكاحل، قبل أن ينهي العقدة في المباراة الخامسة، حين سجل هدفا في فوز ليفربول (2-0) في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

في الموسم التالي (2020-2021) التقى يونايتد وليفربول في 3 مناسبات، بواقع مباراتين في البريميرليج، ومباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتهت المباراة الأولى في الدوري بالتعادل السلبي، فيما أحرز صلاح هدفا في الفوز (4-2) في لقاء الدور الثاني، كما سجل ثنائية فريقه في المباراة التي خسرها (2-3) في كأس الاتحاد.

وشهد الموسم الماضي (2021-2022) انفجار صلاح في مباراتي الكلاسيكو أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك" في فوز ليفربول (5-0) بالدور الأول، وثنائية في الفوز (4-0) بالدور الثاني، علما بأنه صنع هدفا في كل مباراة.

يذكر أن صلاح شارك في 10 مباريات مع ليفربول أمام يونايتد، فاز في 5 منها وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، فيما سجل 9 أهداف وصنع هدفين.