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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة جديدة في سوق الانتقالات بعدما أصبح على وشك الفشل في ضم أحد أهدافه الصيفية.

وأفادت تقارير صحفية بأن المان يونايتد وضع الأمريكي كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسي الإنجليزي، ضمن قائمة خياراته في سوق الانتقالات.

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتلقى ضربة جديدة في سوق الانتقالات



لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشارت إلى اتخاذ بوليسيتش قرارا نهائيا بشأن مستقبله، يحول دون انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد.

وأشارت إلى أن اللاعب الدولي الأمريكي قرر البقاء بملعب ستامفورد بريدج، حيث يشعر بالسعادة داخل النادي اللندني ويريد إقناع مدربه توماس توخيل بمنحه فرصة اللعب ضمن التشكيلة الأساسية.

يأتي هذا القرار رغم سماح النادي لصاحب الـ23 عاما بالتفاوض مع أندية أخرى من أجل خروجه معارا هذا الموسم، حال تمديد عقده.

بوليسيتش

وسيؤدي ذلك إلى تركيز مانشستر يونايتد على إنجاز صفقة البرازيلي أنتوني، جناح أياكس أمستردام الهولندي، الذي يأتي على رأس أولويات المدرب إيريك تين هاج.

واضطر أنتوتي للتمرد على ناديه بعدم التدرب مع باقي زملائه مؤخرا، رغبة منه في الضغط على المسؤولين من أجل السماح له بالرحيل إلى مسرح الأحلام.

ويرفض أياكس التخلي عن الجناح البرازيلي لصالح مانشستر يونايتد، وهو ما أثار غضب اللاعب الشاب.

طالب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بمنح فريقه الـ3 نقاط حال إلغاء مباراته أمام الغريم الأزلي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مان يونايتد ضد ليفربول في أولد ترافورد مساء يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تشهد المباراة احتجاجات من جماهير أصحاب الأرض على ملاك النادي بسبب سوء النتائج هذا الموسم.



وتغير موعد الكلاسيكو بالدوري الإنجليزي الممتاز في مايو/ آيار 2021، بعد أن اقتحم مشجعون الملعب قبل صافرة البداية للاحتجاج على عائلة جليزر مالكة مان يونايتد، وذكرت تقارير صحفية أن الجماهير تخطط لتصرفات مشابهة في المباراة المقبلة.



وأبلغ كلوب الصحفيين بقوله: "أتمنى حقا عدم حدوث هذا، لكن إن حدث يجب أن نحصل على النقاط الـ3".

وأضاف "لا يوجد ما نفعله أمام هذا الموقف، وإذا أرادت الجماهير عدم إقامة المباراة لا يمكننا ترتيب موعد آخر وتأجيلها وسط جدول مزدحم".

وأصبحت عائلة جليزر تحت الضغط بعد البداية المتواضعة ليونايتد هذا الموسم إذ خسر في أول مباراتين وأخفق النادي في تحقيق أهدافه بسوق الانتقالات.

وتكهنت وسائل إعلام بأن عائلة جليزر منفتحة على فكرة بيع حصة أقلية بالنادي، وأبدى الملياردير البريطاني جيم راتكليف اهتماما بالاستثمار في النادي.

ويتطلع ليفربول إلى فوزه الأول بالمسابقة عقب التعادل مع فولهام وكريستال بالاس في الجولتين الأولى والثانية هذا الموسم.



قدم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، نصيحة لزملائه من أجل تفادي التأثر سلبا برحيل البرازيلي كاسيميرو عن النادي.

وخاض الريال أولى مبارياته بعد تأكد انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث فاز على سيلتا فيجو بنتيجة 4-1، أمس السبت، في ثاني جولات الدوري الإسباني.



وقال مودريتش في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب "بالايدوس": "بخصوص كاسيميرو، إنه أمر مؤسف.. لقد صنعنا تاريخا معه، وكان عنصرا أساسيا بالنسبة لنا، وسنفتقده كثيرا كلاعب وكإنسان".

وأكمل: "هذا جزء من كرة القدم، وأنا حزين لرؤيته يرحل، ولكن علينا الاستمرار بدونه، وعلى كل لاعب مضاعفة جهوده لأمور اعتاد أن يفعلها".



ولا يفصل صاحب الـ30 عاما عن التوقيع للشياطين الحمر سوى الحصول على تأشيرة دخول بريطانيا واجتياز الفحوصات الطبية.

وتألق النجم الكرواتي في مباراة اليوم بهدف وتمريرة حاسمة، وغادر الملعب مستبدلا وسط تصفيقات من جماهير "السيليستي".

وقال حول هذه النقطة "إنه أمر جميل، ويجعلني سعيدا للغاية عندما يتم تقديري في ملاعب أخرى.. أشكر الجماهير على تحيتي".

وحول تحليله للمباراة، أثنى صاحب الـ36 عاما على الصورة التي ظهر بها الفريق، وعلى الأداء التصاعدي خلال اللقاء.

وأتم "هذا الانتصار مهم للغاية، لا سيما وأنه تحقق على ملعب صعب بالنسبة لنا. ولكننا قدمنا مباراة طيبة للغاية، لا سيما في نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني. إنه انتصار مهم، وعلينا المواصلة".