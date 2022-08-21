شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى أمام الإسماعيلى الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخسر فريق الكرة بالأهلي جهود عدد كبير من لاعبيه في مباراة الإسماعيلي الليلة في الدوري لأسباب مختلفة ، وهو ما جعل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني يعتمد على قائمة معظمها من الناشئين والعائدين من الإصابة.

ويلتقي الأهلي مع الأسماعيلي في التاسعة من مساء اليوم ، الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ 18 من الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجاري ، فيما يغيب بدر بانون بعد إنتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادي قطر القطري.

ويغيب للأصابة وعدم الجاهزية الفنية، كلاً من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وعمار حمدي وصلاح محسن ومحمد هاني، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ، أما رامي ربيعة فيغيب للإيقاف وحصوله على 3 بطاقات صفراوات.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الاسماعيلي كلا من: ‏ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي وحسام حسن ومحمد محمود ومحمد ‏عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ‏ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي ‏وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.‏