شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والإسماعيلى فى الدورى قبل صدام الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أحفاد التتش والدراويش.

وتعادل الأهلى مع إيسترن كومبانى سلبياً فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، بينما خسر الإسماعيلى من المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والإسماعيلى بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد سجلها على معلول من ركلة جزاء وبيرسى تاو هدفين وأحمد عبد القادر هدف بالجولة الأولى للمسابقة، والتقى الفريقان فى منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق سجل للدراويش كارميلو وتعادل للأهلى أحمد سيد غريب وأهدر حسام حسن ركلة جزاء للمارد الأحمر.