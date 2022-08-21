موعد مباراة مصر وتونس فى نهائى بطولة أفريقيا لشباب الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام غدا مباراة نهائى بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بين مصر وتونس على أرض الأخير وسط منافسة شرسة بين كلا المنتخبين على اللقب.

موعد مباراة مصر وتونس فى نهائى أفريقيا لشباب الكرة الطائرة

يلتقى منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة مع نظيره التونسى فى تمام السابعة مساء غدا الاثنين بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت تونس .

وفاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره النيجيري بنتيجة 3/1 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس ، ليتأهل إلى الدور النهائى و يضمن الوصول لبطولة العالم 2023 .

ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت الماضى.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : اسلام عثمان

المحلل التقنى : احمد سعيد

المدير الادارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.