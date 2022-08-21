شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع كيروش ويعلن حراسة مصطفى لعرين الأحمر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن النادى الأهلى لم يفاوض البرتغالى كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق لخلافة مواطنه ريكاردو سواريز المدرب الحالي للمارد الأحمر.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:" سألت ضياء السيد عن سر زيارة كيروش للقاهرة التي أعلن عنها ، أكدلى أن المدرب سوف يحضر للقاهرة للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة". وتابع شوبير: " الأهلى لايفاوض كيروش ، الأهلى لو عايز كيروش كان هيبعتله أمير توفيق لحد عنده لانه مدرب كبير ومينفعش يجى بنفسه عشان التفاوض ، والأهلى لو كان عايز كيروش كان تعاقد معه قبل سواريز فلقد كان بدون أي منصب ورحل عن الفراعنة". ويضيف شوبير:" كيروش سيحضر للقاهرة للحصول على مستحقاته كاملة ولو فشل في الحصول عليها سوف يعقد مؤتمر صحفى للتحدث عنها".

كما كشف أحمد شوبير، عن أن مصطفى شوبير الحارس الصاعد سوف يقود عرين الأهلى الليلة أمام الإسماعيلى فيما يجلس على لطفى على الدكة.

وقال شوبير :" مصطفى شوبير سوف يحرس عرين الأهلى الليلة أمام الاسماعيلى ، فيما سيجلس على لطفى على الدكة".

وتابع شوبير:"لا أعرف سبب إستبعاد محمد هانى من مباراة الاسماعيلى ، قد يكون لإراحته".

ويستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.