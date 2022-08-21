شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام حسن رجل تصحيح المسار لابعاد المصرى عن دائرة الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى أن يصبح رجل تصحيح المسار مع فريقه خلال هذا الموسم بعد النجاح فى إبعاد المصرى عن دائرة الخطر والقاع، حيث استطاع العميد رفع رصيده من الانتصارات مع الفريق البورسعيدي إلى 6 انتصارات، وذلك بعد الفوز الكبير الذى حققه فريقه على الإسماعيلي برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري.

ويعد حسام حسن من أبرز المدربين أصحاب الخبرات التى تستطيع صناعة الفارق بشكل كبير مع أى فريق، لا سيما أنه يمتلك كيمياء قوية بينه وبين اللاعبين تمكنه من تحقيق نجاحات و إنتصارات .

واجمالاً قاد حسام حسن النادي المصري في 12 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراتين فقط، وذلك منذ توليه المهمة في يونيو الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.

فيما يخوض النادى المصرى بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، 3 مواجهات قوية قبل نهاية الموسم الجارى، والذى اقترب من نهايته بخوض منافسات الجولة 31 من عمر الدورى العام.

ويحتل النادي المصري بقيادة العميد حسام حسن حتى الأن المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.

و يرصد الخليج 365 لقطات للعميد حسام حسن فى الصور التالية :