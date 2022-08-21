شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات المثلوثى أمام الاتحاد بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى، التى ستجمعهما مساء الثلاثاء المقبل، عودة التونسى حمزة المثلوثى لتدعيم صفوف الأبيض بعد انتهاء الإيقاف الذى أبعده عن مواجهة فاركو، لتراكم الإنذارات.

وغاب المثلوثى عن مواجهة الزمالك وفاركو، وتواجد اللاعب فى المدرجات لدعم زملائه، ونجح الفريق الأبيض فى تحقيق فوز غالٍ على فاركو بهدف دون مقابل أحرزه حسام عبد المجيد فى الدقيقة الثامنة فى المباراة التى أقيمت باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتان فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمى، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادى الزمالك، أكد أن اللاعبين يخوضون المباريات بغرض الفوز فقط بعدما أصبح الفريق على بعد نقطتين من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالى.

وعن الصفقات الصيفية شدد المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك على أن الصفقات سيتم الإعلان عنها قريبا، وتحديدا بعد حصول الفريق على اللقب، مشيرا إلى أن اللاعبين يحتاجون للراحة قبل الموسم المقبل.