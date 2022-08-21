بين حلم الاحتراف ومفاوضات الزمالك.. مستقبل محمود جاد إلى أين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

خلال الفترة الماضية ارتبط محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي بالانتقال لصفوف ويجان أتلتيك، بعدما أعلن أيمن الشريعي رئيس النادي البترولي وصول عرضًا من جانب النادي الإنجليزي لضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض نادي ويجان أتلتيك لم يلق قبولاً من جانب إدارة إنبي بعدما كشفت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي قدّم عرضًا بقيمة مليون جنيه إسترليني، في المقابل يرغب النادي البترولي في الحصول على عرض يصل لمليون و500 ألف جنيه إسترليني.

- نسبة المشاركة:

العائق المادي ليس الوحيد في خروج جاد للاحتراف إلى ويجان، حيث لم يصل حارس إنبي عند شرط نسبة المشاركة الدولية مع منتخب مصر، وهو ما جعل نادي ويجان يقدم عرضان لإنبي الأول هو أن ينتقل اللاعب للنادي الإنجليزي ثم يخرج على سبيل الإعارة في إحدى الدوريات الأوروبية، أما العرض الثاني أن يظل جاد في إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم ثم ينتقل لويجان.

- الزمالك يدخل الطريق:

بعد رحيل محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك رسميًا بداعي نهاية عقده وأيضًا صعوبة عودة محمد صبحي أو محمود عبد الرحيم "جنش"، أصبح مسئولي القلعة البيضاء عليهم البحث عن بديل لتعزيز مركز حراسة المرمى بعد تواجد محمد عواد ومعه الثنائي الشاب محمد نديم والسيد عطية.

مصدر كشف لـ"الخليج 365"، أن مسؤول في نادي الزمالك جلس مع جاد (23 عامًا) من أجل أن ينتقل للقلعة البيضاء، مشددًا أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال للفريق الأبيض.

وأوضح المصدر، أن جاد لم يوقع على أي عقود تربطه بالانتقال للزمالك.

- الاحتراف أولاً:

رغم جلسة جاد مع مسؤول نادي الزمالك، إلا أن حارس إنبي لا يزال يحلم يتحقيق رغبته الأولى وهو الخروج للاحتراف في ظل تمسك نادي ويجان بالتعاقد معه بحسب ما علمه "يلا كورة".

مصدر كشف لـ"الخليج 365"، أن جاد ينتظر عرضًا جديدًا من جانب ويجان، حيث من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بين إدارة ويجان ومسئولي إنبي.

وكان جاد أعلن عبر ظهوره في شاشة "أون تايم سبورتس 2" رغبته في الانتقال لصفوف ويجان، موجهًا طلبًا لإدارة إنبي بالموافقة على العرض الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جاد مع إنبي في صيف 2023، حيث يمتلك الحارس الشاب أحقية التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل والانتقال بعد نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.