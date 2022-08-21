ظهور وجه جديد.. التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

استقر البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي مساء اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب "برج العرب" عند التاسعة من مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة 18.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن سواريش سيدفع بالشاب محمد نصير في دفاع الأهلي لأول مرة، لتعويض غياب رامي ربيعة للإيقاف.

ومن المتوقع أن يعود أحمد عبدالقادر إلى التشكيل الأساسي للفريق بعد تعافيه من الإصابة، علمًا بأنه كان شارك بديلا في مباراة إيسترن كومباني الماضية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمد نصير، محمود متولي.

خط الوسط: محمد أشرف، كريم فؤاد، محمد محمود، محمد فخري.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، زياد طارق، حسام حسن.